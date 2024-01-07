الهلال يبدأ مفاوضاته لضم محمد صلاح

كشفت بعض التقارير عن تطورات وجهة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي وانتقاله إلى الدوري السعودي.

وفقًا للصحفي الإيطالي رودي جالييته، فإن نادي الهلال بدأ بالفعل مفاوضاته لضم محمد صلاح، موضحًا أن إدارة الزعيم أجرت بالفعل اتصالات مع مقربين من قائد المنتخب المصري.

وتابع جالتتيه أن الاتحاد لا يزال في الصورة، حيث بدأت إدارة العميد التخطيط لمحاولة مهمة لضم محمد صلاح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية كشفت الأيام الماضية، قرارًا جديدًا للجنة الاستقطابات بالدوري السعودي، قرارًا بعدم تمويل صفقات الأندية الأربعة الكبار بدوري روشن وهم: الأهلي، الاتحاد، النصر والهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والذي يعد بمثابة مفاجأة صادمة للرباعي.