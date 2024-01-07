الشباب يحسم مصير القدامى في ودية روما

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف نادي الشباب من مشاركة نجومه القدامى في ودية روما.

وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أعل عن إقامة مباراة "اليوبيل الماسي" بين الشباب وروما بملعب "الأول بارك" في الرياض يوم 24 يناير.

وأكدت التقارير أن الشباب سيكتفي بمشاركة لاعبي الفريق الأول في المباراة، على أن يتم توجيه دعوة خاصة لكافة اللاعبين القدماء من أجل حضور اللقاء في المنصة الرئيسة.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية مشاركة عدد من اللاعبين القدامى في المباراة كنوع من التكريم.

وأضافت التقارير أن إدارة الشباب عقدت مساء أمس السبت اجتماعات تنسيقية مع الهيئة العامة الترفيه، التي تكفَّلت بالترتيبات الخاصة بهذه الاحتفالية ضمن فعاليات "موسم الرياض".