6 غيابات تضرب قائمة برشلونة لمواجهة بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

أعلن المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، قائمة فريقه لمواجهة بارباسترو، اليوم الأحد، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة البارسا غياب كل من: بيدري وجافي وتير شتيجن وماركوس ألونسو وجواو كانسيلو للإصابة، ولامين يامال للإيقاف.

وقال نادي برشلونة في بيان طبي، إن إينيجو مارتينيز، مدافع الفريق، حصل على تصريح بالعودة إلى المباريات.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينا – أندير أشترالاجا – آرون ياكوبشفيلي.

الدفاع: رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – أندرياس كريستينسن – جول كوندي - باو كوبارسي – هيكتور فورت.

الوسط: أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – كاسادو – فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – فيتور روكي – باو فيكتور.

وكان برشلونة قد ودع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي، في الموسم الماضي، على يد ريال مدريد (4-1 في مجموع المباراتين).