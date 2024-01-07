مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 9.4 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" اليوم الأحد، مرتفعًا 139.62 نقطة ليقفل عند مستوى 12,285.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليارات ريال.

فيما انهى مؤشر السوق الموازية "نمو" جلسة اليوم الأحد منخفضًا، 136.28 نقطة حيث أغلق عند 24557.64 نقطة، وبنسبة 0.55%، مقارنة بالجلسة السابقة.

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وارتفعت أسهم 152 شركة، فيما أغلق أسهم 62 شركة على انخفاض، وثبت سهم 16 شركة.

وشهد 19 قطاعًا ارتفاعًا، وتصدرها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.9%، فيما أغلق قطاعا الرعاية الصحية والتأمين على انخفاض بنسبة تراوحت 0.2%، و0.01% على التوالي.

وتصدرت شركة الأبحاث والإعلام، حيث ارتفع قيمة سهمها بنسبة 10.00٪ وأغلق على 204.60 ريال، ثم الإعادة السعودية، زيادة بـ 9.56٪ ليغلق عند 22.00 ريال، وبحر العرب، صعد بنسبة 8.44٪ وإغلق على 7.58 ريال.