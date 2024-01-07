خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالتين خطيتين، من الرئيس الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالتين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم الأحد، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا السيد سيرجي ألينيك.

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وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية غير المقيم لدى جمهورية بيلاروسيا عبدالرحمن الأحمد.