الاعتزاز بالأصل

يعكس استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس لرئيس وأعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي في المخيم الشتوي بالعلا، اعتزاز سموه بالتراث والعادات السعودية الأصيلة والتي تشكل هوية المجتمع السعودي ويعتز بها الجميع.

إن الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا البلد يجسده ولي العهد في كل مناسبة وهو بلا شك قدوة حسنة للمسؤولين في الدولة والشعب السعودي، الذي يعرف مكانة التراث والقيم والعادات المرعية في المجتمع ويصونها ويحافظ عليها وتتناقلها الأجيال جيل من بعد جيل.

ولا شك في أن القيم الأصيلة والمبادئ العظيمة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، لا تقف حجر عثرة أمام التطور والنمو وتحقيق الرفاهية للشعب السعودي، حيث حققت المملكة العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات العالمية المرتبطة بعمليات التطوير والتحديث ورفع مستوى جودة الحياة وتحسين أداء الأعمال وجذب الاستثمارات والشركات الناشئة ورعاية المواهب والموهوبين والتوسع في استخدام إنترنت الأشياء وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وصولا إلى غزو الفضاء.

إن التمسك بالهوية السعودية وتراث الآباء والأجداد لا يعني أن المملكة جامدة ولا تتطور بل إن ما تشهده البلاد من تطور في كافة المجالات والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي يؤكد أن المملكة تأخذ بكل أسباب التقدم والازدهار دون أن تدير ظهرها لتراث الآباء والأجداد بل تجعل هذا التراث نصب أعينها في كل ما تتخذه من قفزات نحو التحديث والتطوير.