ضربة قوية لآرسنال قبل مواجهة ليفربول

تعرض آرسنال لضربة قوية قبل ساعات قليلة من مواجهة ليفربول في دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الشكوك تحوم حول مشاركة مهاجم آرسنال جابرييل جيسوس في مباراة ليفربول لإصابته في الركبة.

ووصفت الصحيفة إصابة جيسوس بالضربة الكبرى للمدير الفني لآرسنال ميكيل أرتيتيا قبل مواجهة ليفربول.

وشارك جيسوس مع آرسنال هذا الموسم في 21 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

في المقابل، يغيب عن ليفربول نجمه وهدافه محمد صلاح الذي يستعد لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 مع المنتخب المصري.

وتأتي موقعة آرسنال وليفربول في ظل الصراع الشرس بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، الذي يعتلي "الريدز" صدارته برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن "الجانرز".

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل، يلجأ الفريقان لإعادة المباراة على ملعب أنفيلد رود، في موعد يتم تحديده لاحقاً.