3 أسباب تدفع الاتحاد لرحيل جوتا في يناير

يعتبر جوتا لاعب فريق الاتحاد على رأس المرشحين للرحيل عن صفوف العميد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وسط حالة من الجدل داخل قلعة العميد ما بين بقائه ورحيله.

ويرى فريقًا داخل الإدارة ان جوتا لم يقدم كل ما عنده حتى الآن وحال استمراره سيصل إلى المستوى المطلوب مع العميد، في الوقت الذي يرى فريق آخر أن الأفضل هو رحيله عن صفوف الفريق.

رحيل جوتا عن الاتحاد يعتبر أمر مهم لعدة أسباب

-أولها هو عدم انسجام اللاعب مع الفريق حتى الآن ورغم حصوله على أكثر من فرصة لكنه لم يترك أي بصمة ووضح أن اللاعب غير متكيف مع الأجواء

-سيكون الأفضل لإدارة الاتحاد هو التعاقد مع لاعب أجنبي آخر بديلًا له في صفوف الفريق وتحقيق استفادة أكبر من الناحية الفنية

-النتائج السلبية للاتحاد منذ بداية الموسم لن تجعل الجماهير تصبر على الفريق مرة أخرى وأي نتيجة سلبية ستجعل الانتقادات تزداد بشكل كبير ضد الإدارة.

وشارك جوتا خلال الموسم الحالي مع الاتحاد في 11 مباراة فقط لم يحرز خلالها سوى هدفين.

وارتدى اللاعب قميص الاتحاد في 11 مباراة بالموسم الحالي بين دوري وكأس عالم للأندية ودوري أبطال آسيا سجل هدفين خلالها.