مقتل 142 موظفا أمميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 142 موظفا يعملون لدى الأمم المتحدة قتلوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ93 على التوالي.

وقالت الوكالة في بيان، اليوم الأحد، إن عدد ضحايا العدوان من موظفي الأمم المتحدة هو الأعلى في تاريخ المنظمة الدولية.

وأشارت إلى أن 130 منشأة ومدرسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر في القصف الإسرائيلي على جميع مناطق قطاع غزة، لافتة إلى أن ما يحدث في غزة هو أخطر من نكبة عام 1948، بعد أن حول الاحتلال غزة إلى مكان لا يصلح للعيش.

وذكرت أن مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يتضورون جوعًا، وأن كارثة حلت بالأهالي فيها، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.