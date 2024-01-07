بـ3 لقاءات.. انطلاق الجولة 17 لـ “دوري يلو” الاثنين

تنطلق غدًا الاثنين منافسات الجولة الـ 17 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم وتستمر لمدة ثلاثة أيام بخوض تسع مواجهات.

ويلتقي غدًا العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بضيفه الخلود، ويستضيف الترجي نظيره أحد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وتختتم مواجهات اليوم الأول على ملعب إدارة التعليم في عنيزة بلقاء النجمة والعين.

وفي اليوم التالي، الثلاثاء، تلعب ثلاث مواجهات حيث يستقبل هجر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضيفه القيصومة ، ويستضيف الباطن على ملعبه في حفر الباطن فريق الجبلين، ويتواجه جدة والجندل على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة .

وتختم مواجهات الجولة، الأربعاء، بخوض ثلاث مواجهات الأولى يستضيف فيها الصفا على ملعبه في صفوى نظيره القادسية، ويلتقي البكيرية على ملعبه في البكيرية فريق العربي، وتختتم منافسات الجولة بلقاء العروبة والفيصلي في الجوف.