إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج “العلا للابتعاث”

وحقق برنامج العلا للابتعاث نموًا كبيرًا في معدلات الالتحاق، بدءًا من 168 طالبًا في المرحلة الأولى، ارتفعت الأعداد إلى 292 طالبًا في المرحلة الثانية، ووصلت إلى 300 طالب في المرحلة الثالثة، وحتى الآن استفاد 762 طالبًا بالمجمل من البرنامج، مع تخريج 69 مبتعثًا ومبتعثة في مختلف التخصصات.

تعلن @RCU_SA فتح التسجيل في #برنامج_العلا_للابتعاث والذي يستمر حتى يوم 17 يناير المقبل، لأبناء وبنات الوطن في #العلا وفقا لآلية الشروط، حيث يعد ذلك ضمن مستهدفات #رؤية_العلا لتعزيز القدرات البشرية وإثراء المعرفة، والمتماشية مع #رؤية_السعودية_2030. — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) January 7, 2024