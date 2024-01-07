ميلان يعبر إمبولي بثلاثية في الدوري الإيطالي

حقق ميلان فوزًا مثيرًا على مضيفه إمبولي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل روبن لوفتوس تشيك الهدف الأول في الدقيقة 11، ثم أضاف أوليفيه جيرو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة أحرز المهاجم الإيفواري الشاب شاكا تراوري الهدف الثالث لميلان.

وسجل ميلان فوزه الثالث على التوالي والرابع له في أخر خمس مباريات، كما حقق الفوز الثاني عشر هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.

ورفع ميلان رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، وتوقف رصيد إمبولي عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.