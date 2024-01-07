بسبب إهداره ركلة جزاء أمام إنتر.. مهاجم فيرونا يتلقى تهديدات بالقتل

تلقى الفرنسي توما هنري، مهاجم هيلاس فيرونا الإيطالي، وعائلته تهديدات بالقتل عقب إهداره ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة خلال خسارة فريقه أمام مضيفه إنتر 1-2 ضمن الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وكتب هنري عبر حسابه الشخصي على (إنستجرام): "إلى كل أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون كرة القدم أفضل من أي شخص آخر ويهينون عائلتي بينما يتمنون الموت لي ولعائلتي، أتمنى أن تجدوا السلام يوما ما في حياتكم الصغيرة".

وتابع: "الأخطاء جزء من الرياضة ولذلك سأواصل العمل لأكون أفضل من ذي قبل".

وأضاف: "يوم تفوز ويوم تخسر، يوم تسجل ويوم تُهدر، هذه هي حياة لاعب كرة القدم وأنا فخور بأنني سجلت للمرة الثانية في مسيرتي في سان سيرو بعد تمزق في الأربطة الصليبية وبعدما بدأت اللعب في سن الـ 15 عامًا في الدرجات الأدنى لكرة القدم الفرنسية".

وختم المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا: "ما لا يقتلك يجعلك أقوى ، دائما ورأسك مرفوع، دائما في المقدمة، دائما في الأعلى".

وتعرض لاعبو إنتر لانتقادات بسبب الاحتفال عندما أهدر هنري ركلة الجزاء، حيث سخر منه الدوليان الإيطاليان فيديريكو ديماركو وفرانتشيسكو أتشيربي.