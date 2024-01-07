6 عوامل لتعزيز مستوى الإبداع.. أبرزها المخاطرة والثقة

أكد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الأحد، أن هناك عوامل مختلفة لتعزز مستويات الإبداع لدى الشخص.

وعدّد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بعض العوامل التي تعزز مستويات الإبداع.

ومنها:

المعرفة: حتى تتمكن من الإبداع في مجال ما، يتوجب عليك امتلاك المعرفة الكافية عنه وعن تفاصيله الدقيقة.

الثقة: ثق بنفسك وبقدراتك، واعلم بأنك قادر على فعل أي شيء طالما كنت تمتلك الإرادة الكافية لذلك.

العصف الذهني: اكتب أفكارك الأساسية ثم قم باستخراج جميع الجوانب المتعلقة بالمجال الذي ترغب في الإبداع

الفضول: أن تكون شخص فضولي قد يكون من الأمور الإيجابية أحياثا خاصة إذا تعلق الأمر بمحاولة استكشاف كل ما هو جديد.

المخاطرة: يجب أن تخرج من دائرة الراحة الخاصة بك، فقم بتجربة أشياء جديدة لم تكن تجرؤ على اختبارها من قبل.

التفرغ: يجب أن تخصص الوقت الكافي لتتمكن من تطوير مستوى الإبداع في مجال ما، فقد يتضمن ذلك البحث أو الدراسة أو التدريب.