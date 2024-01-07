ضبط مخالف لقطعه الأشـجار وتخزين الحطب المحلي بالمدينة المنورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة المدينة المنورة، بحوزته أكثر من 33 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ﷼ لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ﷼ لكل متر مكعب.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.