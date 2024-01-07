مانشستر سيتي يتأهل إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه على ضيفه هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف دون رد.

أقيمت المباراة مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد الاتحاد في إطار الدور الثالث من البطولة.

افتتح فيل فودين التسجيل في الدقيقة 33 ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 37.

في الدقيقة 58 تمكن أوسكار بوب من تسجيل الهدف الثالث، قبل أن يعود فيل فودين مجدداً ويحرز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 65.

تمكن جيرمي دوكو في الدقيقة 74 من تسجيل الهدف الخامس بعد أن استغل تمريرة حاسمة رائعة من نجم سيتي وصانع ألعابه العائد من الإصابة كيفن دي بروين.