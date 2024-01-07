ضبط 75 منشأة تجارية مخالفة بأحياء وسط الرياض

ضبطت غرفة العمليات المشتركة في جولتها الرقابية الأسبوعية بأحياء وسط الرياض 75 منشأة تجارية مخالفة، و4 منازل حولتها عمالة مخالفة إلى مواقع لبيع مواد غذائية، وممارسة الحلاقة، فيما أزالت الغرفة مباسط لباعة جائلين، وإتلاف مواد غير صالحة، وحجز مركبات تنتهك الأرصفة.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي، أن جهود الغرفة المشتركة أسفرت عن ضبط 15 عاملًا مخالفًا، ومصادرة وإتلاف 6 أطنان من المخلفات، و5,500 كيلو جرام خضار وفواكه سلمت لجمعيات خيرية، إضافة إلى إزالة 190 مبسطًا مخالفًا للخضار والفواكه، إشعار 75 محلًا مخالفًا بالمراجعة.

وأشارت إلى أن الغرفة المشتركة أغلقت أيضًا 32 محلًا تعمل بلا تراخيص، مصادرة أدوات حلاقة في موقع مخالف، إضافة إلى ضبط وحجز 82 مركبة مخالفة، 27 منها تنتهك الأرصفة، 43 أخرى محملة بالبضائع، فيما تنتظر الغرامات الرادعة المركبات المخالفة، وذوي العلاقة.

مما يذكر، أن غرفة العمليات المشتركة التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، تعمل بمشاركة 15 جهة حكومية، على معالجة وضع أحياء وسط العاصمة ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي، الملز، وإيجاد حلول عاجلة لمخالفات العمالة، السلوكيات غير النظامية.