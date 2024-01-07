مستشارة التعاون الثقافي في سفارة فرنسا لدى المملكة: “أرى باريس في قلب الرياض”

يضم المجمع الترفيهي "بوليفارد وورلد" في العاصمة السعودية الرياض نسخة طبق الأصل من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية في العالم، بدءا بأهرام مصر مرورا ببرج إيفل الفرنسي.

وأجرت الدكتورة كاثرين لو توماس مستشارة التعاون الثقافي في سفارة فرنسا لدى المملكة، زيارة للمنطقة السياحية، مشيدة بالفكرة المبتكرة.

وقالت في تصريحات لقناة الإخبارية: "زرت بوليفارد وورلد وأرى باريس في قلب العاصمة السعودية، وموسم الرياض مليء بالمفاجآت، رأيت برج إيفل ليكتمل المشهد".

وأضافت: "جمع كل الثقافات في مكان واحد فكرة غنية ومبتكرة وتعكس دور المملكة في تقريب الشعوب وبعضها".

وأشات إلى أنها تجربة رائعة حيث رأت الفرحة على وجه الزائرين، وقال: "السعوديون يحبون الجميع".