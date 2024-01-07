“دومينجوس” متحدثًا رسميًا لشركة نادي الاتحاد

أعلنت شركة نادي الاتحاد تعيين دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي الجديد، متحدثًا رسميًا باسم الشركة اعتبارًا مـن اليوم، الأحد، الموافق 7 يناير 2024.

وقال نادي الاتحاد في بيان "يأتي هذا الإعلان تأكيداً على ثقة مجلس الإدارة بخبرة أوليفيرا العريقة التي تمتد لأكثر من عشرين عامًا في مجال الرياضة، شغل خلالها منصب الرئيس التنفيذي لنادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم".

وكان أوليفيرا قد تسلم مهامه كرئيس تنفيذي لشركة نادي الاتحاد في أكتوبر الماضي.

وأوضح الاتحاد أنه "يأتي هذا التعيين كخطوة استراتيجية للاستفادة من خبراته الدولية لتنويع مصادر الدخل للنادي، حيث يسعى مجلس الإدارة إلى تعزيز عملية التواصل مع الجماهير، وضمان تمثيل النادي بصوت واحد يعكس طموحاته وتطلعاته".

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، بفارق 25 نقطة عن نادي الهلال المتصدر، و18 نقطة عن نادي النصر صاحب الوصافة.