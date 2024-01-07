انضمام الراجح.. تفاصيل تدريبات الأخضر تحت 23 بمعسكر الإمارات

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات.

ويتواجد لاعبو الأخضر تحت 23 عامًا في الإمارات بمعسكر إعدادي، والذي يمتد حتى يوم 30 يناير الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة.

ويواصل الأخضر مساء غدٍ الإثنين تدريباته على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وفي سياق متصل، التحق اللاعب مبارك الراجح بمعسكر المنتخب، بعد استدعائه من قِبل الجهاز الفني لأخضر تحت 23 عام.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية تحت 23 عامًا، يتواجد في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، بجوار كلا من تايلاند والعراق وطاجيكستان.