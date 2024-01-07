الوصافة سعودية.. تفاصيل منافسات المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2024

استكملت اليوم الأحد، منافسات المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2024، الذي خاض فيه المشاركون تحدياً من الحناكية إلى الدوادمي، بمسافة 662 كلم، منها 463 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

مسابقة رالي داكار انطلقت يوم 5 يناير المنقضي، وستستمر إلى يوم 19 لذات الشهر، في نسختها الخامسة، وكانت البداية من ربوع أرض الحضارات في مدينة العلا، و تختتم في ينبع.

وتستكمل منافسات رالي داكار السعودية في نسخته الخامسة يوم غدٍ الاثنين 8 يناير 2024م، وذلك من خلال المرحلة الثالثة، والتي ستكون ماراثونية من الدوادمي إلى السلامية، ولمسافة تبلغ 733 كلم، منها 438 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

تفاصيل منافسات المرحلة الثانية من رالي داكار:

فئة السيارات:

خطف الفرنسي بيترهانسيل سائق فريق "أودي"، المتوج 14 مرة بلقب الرالي، صدارة هذه المرحلة في فئة السيارات، محرزاً فوزه رقم 50 في هذه الفئة خلال منافسات الرالي، ومتقدماً على مواطنه سيباستيان لوب سائق فريق "برودرايف"، بفارق 29 ثانية.

وتبعه الأمريكي سيث كونتيرو سائق فريق "تويوتا غازو" في المركز الثالث، بفارق 3 دقائق و11 ثانية عن المتصدر.

فيما حلّ ناصر العطية سائق "برودرايف" رابعاً، بفارق 6 دقائق و11 ثانية، ومن خلفه السعودي يزيد الراجحي، بواقع 7 دقائق و11 ثانية.

وفي الترتيب العام لفئة السيارات، استطاع الإسباني كارلوس ساينز سائق "أودي"، الحصول على المركز الأول، بفارق دقيقة و51 ثانية عن السعودي يزيد الراجحي الذي حل ثانياً في الترتيب، فيما قفز سيباستيان لوب من المركز التاسع عشر إلى المرتبة الثالثة.

فئة الدراجات النارية:

وفي فئة الدراجات النارية، أحرز التشيلي ناتشو كورنيخو دراج فريق "مونستر إنرجي هوندا"، المركز الأول في ترتيب المرحلة، يليه الأرجنتيني لوشيانو بينافيديس درّاج فريق "هوسكفارنا"، بفارق 6 دقائق، فيما جاء التشيلي بابلو كوينتانيلا ثالثاً.

وحافظ البتسواني روس برانش درّاج فريق "هيرو" على صدارة الترتيب العام، متفوقاً على كورنيخو صاحب المركز الثاني، بفارق دقيقتين و55 ثانية، وحلّ الأمريكي ريكي برابك درّاج فريق "مونستر إنرجي هوندا" ثالثاً.

وحقق البرازيلي مارسيلو ميدريوس درّاج فريق "تاجواتور"، أسرع زمن في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، محققاً فوزه الثاني على التوالي، ومتقدماً بفارق 4 دقائق و16 ثانية على السلوفاكي يوراج فارجا درّاج فريق "فارجا موتورسبورت" الذي جاء ثانياً.

فيما حصل الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق "دراجون رالي" على المركز الثالث، بفارق 5 دقائق و55 ثانية، وهو نفس الترتيب العام أيضاً لهذه الفئة.

البولندي إريك غوكزال سائق فريق "إنرجي لانديا"، أكد تفوقه للمرة الثالثة توالياً في فئة المركبات الصحراوية النموذجية "تشالنجر"، مبتعداً عن زميله ميشال بفارق دقيقة، فيما نال الأمريكي ميتش غوتري سائق فريق "تاورس" المركز الثالث بفارق دقيقتين و55 ثانية.

وأحكم إريك القبضة على صدارة الترتيب العام، تلاه زميله ميشال في المركز الثاني، ومن خلفهم والده ماريك غوكزال ثالثاً، إضافةً إلى الأمريكي غوتري الذي صعد إلى المرتبة الرابعة.

فئة المركبات الصحراوية:

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري، دوّن الإسباني جيرارد فاريس سائق فريق "ساوث ريسينغ"، اسمه في صدارة هذه الفئة لترتيب المرحلة الثانية، مبتعداً عن الفرنسي كزافيه دي سولتريه سائق "بي بي آر" بـ 5 ثوانٍ فقط، فيما أكمل البرتغالي جواو فيريرا سائق "كان إم"، عقد المراكز الثلاثة بفارق دقيقة و58 ثانية.

وواصل جيرارد فاريس تصدره للترتيب العام، تلاه البرازيلي رودريجو فاريلا سائق فريق "بي آر بي" بفارق دقيقتين و13 ثانية، كما صعد دي سولتريه إلى المركز الثالث بفارقٍ يزيد على 11 دقيقة.

ونجح الهولندي يانوس فان كاسترين سائق فريق "بوس ماكينري تيم دي روي" في تسجيل انتصاره الثالث على التوالي في فئة الشاحنات، متقدماً على التشيكي أليس لوبرايس سائق فريق "إنستافوركس لوبرايس براغا" بفارق 6 ثوانٍ فقط.

فيما حصد التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق "إم إم تكنولوجي" المرتبة الثالثة بفارق دقيقتين و22 ثانية، إذ يتصدر الثلاثي الحائز على المراكز الأولى في مرحلة اليوم، صدارة الترتيب العام أيضاً.