بعد رصدها في مياه محمية جزر فرسان.. معلومات عن حيتان الأوركا

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رصد حيتان الأوركا في مياه محمية جزر فرسان (حوالي 42 كيلومتر عن ساحل منطقة جازان).

ونشر المركز، عبر حسابه بموقع "إكس"، مقطع فيديو لزوجين من هذه الثدييات البحرية، التي أشار إليها باعتبارها معروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية، ولها أهمية بالغة في سلامة النظم البيئية البحرية.

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رصد حيتان الأوركا في مياه محمية جزر فرسان، وهي من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية، ولها أهمية بالغة في سلامة النظم البيئية البحرية.#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية #محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/Ckv8QqQr4a — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) January 7, 2024

معلومات عن حيتان الأوركا

وفق موقع "ناشيونال جيوغرافيك"، تُعرف Orcas بالحيتان القاتلة، وهي واحدة من أقوى الحيوانات المفترسة في العالم، يمكن التعرف عليها من خلال لونها المميز بالأبيض والأسود.

وتصدر حيتان الأوركا مجموعة متنوعة من الأصوات التواصلية، ولكل منها ضوضاء مميزة تُمكن أعضاء فريقه من التعرف عليه حتى عن بعد، وهي ضوضاء يستخدمونها لتحديد الموقع بالصدى للتواصل والصيد.

تلد أمهات الأوركاس صغيرا واحدًا كل ثلاث إلى عشر سنوات، بعد حمل يدوم 17 شهرًا، وتلقى الصغار رعاية تصل إلى عامين، قبل أن تذهب الأوركا الصغيرة بطريقها الخاص.

ويبلغ متوسط العمر الافتراضي للأوركا في البرية بين 50 إلى 80 عامًا، بينما يبلغ طولها من 23 إلى 32 قدم، ويصل وزن الواحد منها إلى 6 أطنان.