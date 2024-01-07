بثنائية مثيرة.. ليفربول يفوز على آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره آرسنال بهدفين دون رد في المباراة التي انتهت منذ قليل في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول واجه نظيره آرسنال بملعب الإمارات، ضمن مباريات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل ليفربول هدفه الأول عن طريق عرضية من ترينت ألكساندر أرنولد، ووضعها كيويور لاعب آرسنال بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 80.

فيما سجل لويس دياز لاعب ليفربول هدف فريقه الثاني في شباك آرسنال في الدقيقة 95 عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من ديوجو جوتا.

وبهذه النتيجة أقصى ليفربول، فريق آرسنال من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرًا، ونجح الريدز في التأهل لدور الـ32 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.