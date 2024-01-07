سعودية تبتكر ماكينة ذكية لتدوير البلاستيك: نطمح للتصدير في 2027

قالت الباحثة والمبتكرة غادة كليب، صاحبة ابتكار ماكينة ذكية لتدوير البلاستيك، إنها تطمح لتصدير منتجها بحلول العام 2027، وذلك بعدما نجحت في تأسيس أول خط إنتاج لبراءة اختراعها، ينتج ما بين 20 إلى 30 ماكينة في شهرين.

مشروع غادة كليب الذي حصلت على براءة اختراعه من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عام 2021، هو ماكينة رقمية متخصصة ومتكاملة في إعادة تدوير العلب البلاستيكية، عبر 4 أنظمة، هي: صناعة ماكينة سعودية، نظام استرداد محكم، نظام مراقبة تحكم عن بعد، ومواصفة فنية لإعادة التدوير للعلب البلاستيكية.

سعودية تبتكر آلة رقمية لتدوير البلاستيك..

الباحثة والمبتكرة "غادة كليب" تكشف لياهلا تفاصيل ابتكارها الجديد @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UP8hbPMJIk — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 7, 2024

وقد أضافت "كليب"، في لقاء مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية" اليوم الأحد، أن هذا الاختراع تحول إلى صناعة وطنية بدأت سياسة نشرها بالمملكة عبر مراحل تمتد لثلاث سنوات، تمهيدًا لتصديرها، بالتعاون مه هيئة تنمية الصادرات.

وفي السياق، أشارت "كليب" إلى مميزات الماكينة، فقالت إنها ناطقة باللغة العربية، ولديها قدرة على تمييز المستخدم الحقيقي من المتلاعب، بينما تعمل وفق آلية تتضمن 5 مراحل: الإدخال، والمسح، والفرز، والضغط، والحفظ، تمهيدًا لإعادة التدوير.