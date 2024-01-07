خبير بهيئة الخدمات الصحية البريطانية: 4 علامات على نقص المغينسيوم في الجسد

كشف الطبيب الخبير بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الدكتور كيشان فيثلاني، أن معظم الناس لا يدركون المعادن الرئيسية التي يجب تناولها خلال فصل الشتاء، ومن أهمها المغنيسيوم الذي يصفه بـ"المعدن المعجزة".

ووفقًا لتصريحاته لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، قال "فيثلاني" إن "المغنيسيوم معدن ضروري لصحة العضلات والأعصاب والعظام ومستويات السكر في الدم".

وأضاف "إذا لم تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك الغذائي على مدى فترة طويلة، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل صحية مثل مرض السكري أو عدم انتظام ضربات القلب مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويمكن أن يزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام".

كما أشار إلى أربع علامات تحذيرية تشير إلى نقص المغنيسيوم، هي كالآتي:

فقدان الشهية

يُشير فقدان الشهية إلى إمكانية وجود مشكلة صحية خطيرة، وقد يكون أهمها نقص المغنيسيوم.

ينصح الدكتور فيثلاني بفحص مستويات المغنيسيوم، خاصةً إذا كان الفرد يعاني من الغثيان والقيء في الوقت نفسه.

تشنجات العضلات

يُعد حدوث تشنجات في العضلات علامة شائعة لنقص المغنيسيوم. إذ قد تتسبب الحالات الشديدة في نوبات أو تشنجات، ويربط العلماء هذه الظاهرة بتدفق الكالسيوم إلى الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى تحفيز زائد لأعصاب العضلات.

الضعف والتعب

يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى الشعور بالتعب والضعف الجسدي. إذ يؤثر النقص في مستويات المغنيسيوم على عمليات الجسم المتعددة، بما في ذلك الإشارات العصبية ومستويات البوتاسيوم في خلايا العضلات.

مشاكل الصحة العقلية

يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى تغيرات في الحالة العقلية والعاطفية، مما قد يجعل الأفراد يشعرون بزيادة في القلق.

وتشير بعض الدراسات إلى ارتباط بين انخفاض مستويات المغنيسيوم وظهور أعراض الاكتئاب.

تشخيص وعلاج نقص المغينسيوم

يُنصح بإجراء اختبار نقص المغنيسيوم بإشراف الطبيب لتحديد الأسباب الجذرية والحصول على الرعاية اللازمة. وفي حالة النقص، يمكن استخدام المكملات الغذائية بإشراف طبي، مع توجيه الشخص نحو العلاج المناسب وفقًا لشدة الأعراض.