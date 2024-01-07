للمطالبة بتحسين الأجور.. إضرابات تشل الحركة في ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا

دعت نقابة سائقي القطارات الألمانية GDL أعضائها للإضراب من 10 إلى 12 يناير في تصعيد للنزاع على الأجور مع السكك الحديدية دويتشه بان التي تحاول منعه من خلال أمر قضائي من محكمة العمل في فرانكفورت.

وتطالب GDL بتخفيض ساعات العمل من 38 إلى 35 ساعة أسبوعيًا للعاملين في المناوبات وزيادة قدرها 555 يورو شهريًا ومكافأة تعويض التضخم لمرة واحدة بقيمة 3000 يورو.

تعليق إضراب في لندن

في السياق، أعلنت نقابة عمال السكك الحديد والملاحة البحرية والنقل "آر ام تي" في اللحظة الأخيرة تعليق إضراب كان سيؤثر بصورة كبيرة على حركة قطارات الأنفاق في لندن أو يتسبب في توقفها بشكل تام، وذلك بعد "محادثات إيجابية" شهدتها مفاوضات تتمحور على مسألة الأجور.

وقال ميك لينش، الأمين العام لنقابة "آر ام تي"، في بيان "بعد مناقشات إيجابية جرت اليوم، ستمضي المفاوضات المتعلقة بالأجور على اسس أفضل".

وأضاف "عُلّق الإضراب فوراً ونتطلع لإطلاق مفاوضات عاجلة مع هيئة تي اف ال"، المسؤولة عن شبكة النقل في العاصمة البريطانية، "للتوصل إلى اتفاق مناسب وحل للمشكلة".

وكانت التوقعات تشير إلى أنّ "اضطرابات حادة" ستطال الرحلات من الاثنين إلى الخميس مع تراجع كبير في عدد القطارات المسيرة أو توقفها التام.

ورحب رئيس بلدية لندن صادق خان، في منشور عبر مواقع التواصل، بهذه التطورات التي اعتبرها "مؤشراً لما يمكن التوصل إليه من خلال النقاش مع النقابات وموظفي النقل بدل العمل ضدهم".

وفي ظل أزمة غلاء معيشة حادة، واجهت المملكة المتحدة خلال الأشهر الاخيرة إضرابات كثيرة في عدد كبير من القطاعات أبرزها في المجال الصحي.

وبدأ الأطباء في مستشفيات بريطانيا، الأربعاء، أطول إضراب متواصل لهم منذ سبعة عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، التي تعاني أساساً من الضغط.

وبدأ الأطباء المبتدئون (أي أقل من المستوى الاستشاري) إضراباً مدته 6 أيام في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية بشأن الأجور.

إضراب شركة إيبيريا الجوية الإسبانية في إسبانيا

يستمر الإضراب الذى بدأته شركة إيبيريا الجوية الإسبانية منذ 5 يناير وحتى غدا 8 يناير، وذلك مع إلغاء حوالى 444 رحلة جوية وتضرر 45 ألأف مسافر، ومن المتوقع أن يتسبب هذا الإضراب فى خسائر فادحة للشركة، حسبما قالت صحيفة الاكونوميستا الإسبانية.

وقال خوان سيركو، مدير الشركة الإسبانية إن الإضراب بدأ الجمعة الماضى لم يكن له أسباب واضحة من أجل القيام به، وذلك لأن جميع الوظائف وكذلك الرواتب الأساسية والرواتب الإضافية والمزايا الإجتماعية للعاملين أصبحت مضمونة مدى الحياة بموجب اتفاقية تم التوصل اليها مؤخرا ، وذلك بالاتفاق مع النقابات العمالية نفسها التى دعت إلى هذا الإضراب، مشيرا إلى أن ها الاضراب يتسبب فى اضرار جسيمة لآلاف الأشخاص الذين يرون رحلاتهم تتغير بعد احتفالات عيد الميلاد.