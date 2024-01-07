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يوفنتوس يحقق فوزًا ثمنيًا على ساليرنيتانا بهدفين في الدوري الإيطالي

7 يناير 2024 · < 1 minutes

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق فوزًا ثمينًا على ساليرنيتانا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

واستضاف ملعب أريتشي أحداث مباراة يوفنتوس وساليرنيتانا والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر.
وسجل جيوليو ماجيوري لاعب ساليرنيتانا هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 39 من وقت المباراة.

أما صامويل إيلينج لاعب يوفنتوس سجل هدف التعادل في الدقيقة 65، من زمن اللقاء، فيما أضاف دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة ارتقاء ر صيد يوفنتوس للنقطة 46، بفارق نقطتين عن المتصدر إنتر ميلان، فيما يتواجد ساليرنيتانا في المركز الأخير ولديه عند 12 نقطة.