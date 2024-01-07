ناقد رياضي يعلق على قرار الاتحاد بتعيين متحدث رسمي للفريق

علق الناقد الرياضي فيصل الشوشان على قرار تعيين دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي الجديد، متحدثًا رسميًا باسم الاتحاد.

وكانت شركة نادي الاتحاد، أعلنت عن تعيين دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي الجديد، متحدثًا رسميًا باسم الشركة من اليوم الأحد.

وقال فيصل الشوشان في تصريحات لقناة الرياضية: "أنمار الحائلي خرج عن المسار الإعلامي المحدد لنادي الاتحاد، بتصريحه الشهير عن الاستقطابات، وأيضًا الأهلي".

وتابع: "وأعتقد أن في هذا القرار إعادة الأمور إلى الرئيس التنفيذي بشكل كامل ومطلق، وليس من حق أحد أن يتحدث عن الاتحاد سوى الرئيس التنفيذي، وبذلك رئيس النادي ابتعد عن المشهد الإعلامي".

وأختتم: "الآن رؤؤساء الأندية وخاصة الأندية التي انتقلت ملكيتها ستسير على نفس المسار، أرى أن الاتحاد بدأ وربما يكون هناك أندية آخرى في الفترة القادمة".

جدير بالذكر أن أوليفيرا قد تسلم مهامه كرئيس تنفيذي لشركة نادي الاتحاد في شهر أكتوبر الماضي.