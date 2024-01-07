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استشاري طب نفسي: بعض مشاهير السوشيال ميديا يتعمدون بث الأفكار المسمومة وتأثيرهم يصل بمتلقيهم حد الاكتئاب

7 يناير 2024 · < 1 minutes

قال استشاري الطب النفسي الدكتور مشعل العقيل إن التأثر بمظاهر السوشيال ميديا، مثل الوزن والمظهر والشكل المثالي، يؤثر على المتابع وقد يصيبه في نهاية الأمر بالاكتئاب.

وأضاف "العقيل"، في لقاء ببرنامج "يا هلا" عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن قبول الشخص لنفسه يتأثر بشكل كبير بما يشاهده من المشاهير، الذين منهم من يتقصد بث الأفكار المسمومة، بغرض جذب الانتباه.

وأوضح "العقيل" أن هذه الفئة هي الأخطر في التأثير على متلقيهم؛ لأنهم يزعزعون الشعور بالارتياح والاستقرار لديه في أمور يتعمدون آثارتها بشكل مغلوط كالزواج والأسرة، مضيفًا أن هذه الفئة لا تتأثر بالنقد أو التنمر لأفكارها، وإنما يكون هذا النقد بالنسبة لهم مؤشر على نجاحهم في الوصول للجذب الذي يسعون إليه.

 