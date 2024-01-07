قرية الحضارة.. وجهة جديدة تحكي قصة الإسلام على أرض المملكة

أعلنت شركة رؤى المدينة القابضة اليوم الأحد عن إطلاق مشروع قرية الحضارة الإسلامية، الذي سيقام بجوار المسجد النبوي على مساحة تزيد عن 257 ألف متر مربع.

#قرية_الحضارة_الإسلامية.. تجربة ثقافية تعليمية يعيشها الزائر من خلال مجموعة من العروض التاريخية والأنشطة المتنوعة بالإضافة إلى المتاجر، والمطاعم والمقاهي، ذات الطابع الثقافي المتميز https://t.co/1UBaZxz5X0 pic.twitter.com/0OON2iUIM7 — مشاريع المدينة (@MED_Projects) January 7, 2024

تعكس القرية الجديدة قصة الحضارة الإسلامية حول العالم، من خلال تجارب ومناطق متنوعة تعزز تجربة ضيوف المدينة المنورة وسكانها، وتعزز مكانتها كوجهة إسلامية رائدة.

يتألف المشروع من ثماني مناطق جغرافية متنوعة تشمل شبه الجزيرة العربية، والمشرق العربي، وجنوب آسيا الإسلامية، والمغرب العربي، ومنطقة دول شرق آسيا، وطريق الحرير، والأندلس وإفريقيا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جذور تاريخ المملكة.

يتضمن المشروع تشكيلة واسعة من المتاجر ونقاط البيع بالتجزئة بمساحة تأجيرية تزيد عن 11 ألف متر مربع، ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ذات الطابع الثقافي والتصميم الفريد بمساحة تأجيرية تتجاوز 11 ألف متر مربع، إلى جانب عروض تفاعلية وأنشطة مختلفة، ومناطق خضراء في منطقة ترفيهية بمساحة تأجيرية 12.8 ألف متر مربع.

يبرز مشروع قرية الحضارة الإسلامية، الممتد على مساحة تفوق 257 ألف متر مربع، بفضل محتواه الثقافي الإسلامي المتنوع، الذي ينسجم مع مكانة المدينة المنورة وموقعها المتاخم للمسجد النبوي الشريف.

يوفر المشروع للزوار تجربة ثقافية وتعليمية غنية بالأنشطة المتنوعة، وخدمات الضيافة المتميزة والمتكاملة، بالإضافة إلى عروض تاريخية قيّمة تعكس جوانب متنوعة من تاريخ العالم الإسلامي، وتسلط الضوء على عراقة الحضارة الإسلامية وتروي تفاصيلها وعمق تاريخها.

يمكن للزوار التعرف على الإسهامات الفريدة والإشراقات العلمية للمسلمين عبر العصور، من خلال المناطق الجغرافية الثماني والتفاعل مع المحتوى واستخدام التقنيات الحديثة لاستحضار إبداعات التاريخ الإسلامي.

وتتيح الفرصة للقطاع الخاص المشاركة من خلال فرص استثمارية واعدة، وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، وتعزيز الربط الحيوي بين مشروع قرية الحضارة الإسلامية ومشروع رؤى المدينة، من خلال تقديم عروض ثقافية وتعليمية ترفيهية فريدة، إلى جانب تقديم خدمات ضيافة متميزة.