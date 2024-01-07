ناقد رياضي: طرحت فكرة إنتاج أفلام عن نجوم فريق دوري روشن

أكد الناقد الرياضي فواز الشريف، أنه طرح فكرة إنتاج أفلام عن نجوم فرق الدوري السعودي، على رؤوساء الأندية، من أجل ظهور ابتكار في الأندية الإعلاميًا.

وقال فواز الشريف في تصريحات لقناة الرياضية: "الجو الرياضي الذي يعتمد على الإثارة الإعلامية، والأجواء التسويقية والترويجية، هذا ضربة للوسط الرياضي، لأن الإعلام شريك للمنظومة الرياضية لأنهم يكملوا بعضهم".

وتابع: "لو المتحدث الرسمي سيتحدث عن القرارات في الإدارة والنادي، هذا لا يعني إلغاء دور المركز الإعلامي، ومعنى ذلك بأنه يجب أن يكون هناك أشخاص قادرين على إعادة العمل الإعلامي بالشكل الذي يسوق للنادي أو المناسبة الرياضية".

وأكمل: "والدوري الإنجليزي معظم مايدور فيه يكون من خلال برامج رياضية أو صحافة، وهذا هو العمل الإعلامي، والإعلام هو واحد من أفضل اقتصاديات العالم، إذا كانت الأندية والشركات غير قادرة على الدعم فأن الجزء الإعلامي المُعطل في الأندية يحتاج إلى تطوير".

وأختتم: "تواصلت مع رؤوساء الأندية المتواجدين حاليًا، وطرحت عليهم فكرة أن يكون هناك إنتاج لمسلسلات وأفلام عن نجوم الفريق، وتاريخ الأندية مثل الوثائقيات، لأن الإعلام الآن يتطور، وهناك أدوات للابتكار الإعلامي في الوقت الحالي يجعل من الشراكة الإعلامية للمشروع الرياضي مهمة واقعية".