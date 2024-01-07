فارس الدخيل يكشف القيمة المالية لجائزة بطولة المملكة لكمال الأجسام

تحدث فارس الدخيل الرئيس التنفيذي السعودي لكمال الأجسام، عن موعد إنطلاق بطولة المملكة وجوائزها، مشيرًا إلى أن هذه الرياضية ليس لها عمر محدد.

وقال الدخيل في تصريحات لقناة روتانا خليجية: "بطولة المملكة لكمال الأجسام ستقام يوم 24 فبراير القادم، و جائزة بطل الأبطال فيها 50 ألف ريال وكارت احتراف سيشارك مع المحترفين في كمال الأجسام".

وعن خطوات التأهل لبطولة المملكة لكمال الأجسام أوضح: "التسجيل متاح للجميع، وهناك 11 حكمًا في البطولة، ونظام البطولة هي 7 بطولات تأهيلية هذا العام، وضفنا بطولة سادسة للمقيمين بالسعودية، والستة الأوائل من كل فئة يتأهلوا لبطولة المملكة".

وتابع: "رياضة كمال الأجسام ليس لها عُمر محدد، مثل باقي الألعاب الآخرى، وهناك لاعب معروف حصل على بطولة في عمر الـ70، وقال بأنه أول مرة تمرن كان في عمر 44 عامًا".

وأختتم: "لعبة كمال الأجسام مرتبطة بجميع الرياضيات، مثل كرة القدم والسلة، في أي لاعب لابد أن يلعب كمال أجسام، وتفرق الأحمال من بين لاعب كرة أو لاعب السلة".