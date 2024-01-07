باحثون: الديك لا يتبع ضوء النهار في صياحه

يُرتبط صياح الديك في وعينا بشروق الشمس وبداية يوم جديد، ولكن أظهرت دراسة حديثة أجريت في اليابان أن هذا السلوك يتبع ساعته البيولوجية بدلًا من ضوء النهار.

كيف يحدث ذلك؟ وما هي التفاصيل التي لا نعلمها حول صباح الديك؟

ليس صياح الديك مقتصرًا على شروق الشمس فقط، بل يحدث بشكل متكرر طوال اليوم، حيث يأخذ فترات استراحة فقط في الليل.

ويستأنف صياحه عند فجر كل يوم، مما يجعله يرتبط بشكل وثيق ببداية النهار. ومع ذلك، فإن اعتقادًا سائدًا لفترة طويلة كان يقول إن الديك يصيح استنادًا إلى رؤية أولى أشعة الشمس، ولكن دراسة ألمانية سابقة والباحثون اليابانيون يكذبون ذلك.

إذ يبدو أن الديك لا يعتمد على ضوء النهار فقط، حيث يبدأ في الصياح قبل طلوع الشمس، وفقًا لنتائج دراسة أجريت في عام 2013.

وقد عرّض الباحثون بعض الديوك لإضاءة خافتة مستمرة، مما جعلها غير قادرة على تحديد الوقت بشكل دقيق، ولكنها لا تزال صاحت بانتظام في الصباح الباكر، مما يشير إلى أن ساعتها البيولوجية هي العامل الرئيسي.

وفي مفاجأة أخرى، يتأثر الديك بتغييرات في الإضاءة، حيث يظهر صياحه بشكل مكرر في ظل الإضاءة الساطعة. وقد أظهرت الدراسة أيضًا أن صياح الديك يحدث بشكل أكثر عند سماع صياح ديك آخر، خاصة في الصباح الباكر في المناطق الريفية. يبدو أن هذا السلوك يعتمد على تفاعلاتهم الاجتماعية والساعة البيولوجية الخاصة بهم.