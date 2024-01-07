ناقد رياضي: هناك فشل في الاتحاد السعودي بسبب عدم وجود حكم لقيادة المباريات

أكد الإعلامي فارس الخميس بأن عدم وجود حكم سعودي لقيادة المباريات هو فشل يسجل على الاتحاد السعودي.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2023 يوم 12 من شهر يناير الحالي، وتستمر فعالياتها حتى يوم 10 فبراير، وستقام في دولة قطر.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023، بجوار كلا من منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

وقال فارس الخميس في تصريحات لقناة الرياضية: "أي اتحاد في أي دولة لابد أن يكون متواجد بها أي لاعب من جنسيتها، فمثل الاتحاد كان يجب أن يتواجد به لاعب سعودي، مدرب أو حكم سعودي".

وتابع: "مسألة أن يتم ألغاء كل هذه الأمور، وإذا صار هناك قصور في ذلك الجانب، فهو فشل للاتحاد السعودي نفسه، والذي لم يعطي فرصة كافية للمدرب السعودي واللاعب".

وأختتم: "عدم وجود حكم سعودي لقيادة المباريات هو فشل يسجل على الاتحاد السعودي لكرة القدم".