ناقد رياضي: لا نعرف تشكيل منتخب السعودية.. والوضع مقلق مع مانشيني

أكد الناقد الرياضي فارس الفراج بأن الوضع الحالي للمنتخب السعودي مقلق مع المدير الفني روبرتو مانشيني، فنحن لا نعلم تشكيل الأخضر.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2023 يوم 12 من شهر يناير الحالي، وتستمر فعالياتها حتى يوم 10 فبراير، وستقام في دولة قطر.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2023، بجوار كلا من منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

وقال فارس الفراج في تصريحات لقناة الرياضية: "الوضع مقلق جدًا، ولا أحد يعرف تشكيل المنتخب السعودي، من المفترض أن أي منتخب يكون على معرفة على الأقل بتسعة لاعبين من 11 لاعب".

وتابع: "أنا حاليًا أقول الحارس وقلبي الدفاع والظهير الأيمن فقط، لأنهم هم المعروفين، والمهاجم لم يكن معروف، وأيضًا المباراة الودية مع لبنان لم تُنقل تلفزيونيًا، هل كان مانشيني مدرب السعودية سيفعل ذلك مع المنتخب الإيطالي إذا كان مدربه؟!".

وأختتم: "هناك شئ غامض ومقلق للغاية، فكيف منتخب كبير مثل السعودية لا نعرف تشكيله، فمثلا سلمان الفراج لم يكن متواجدًا لماذا؟!".