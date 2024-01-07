خبير تحكيمي يكشف التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم

تحدث الخبير التحكيمي سمير عثمان، عن التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم، التي وضعتها لجنة التعديلات وأهمها احتساب وقت احتفال اللاعبين بالأهداف.

وقال سمير عثمان في تصريحات لقناة "أم بي سي أكشن": "اللجنة المنوطة بتعديلات قانون كرة القدم، والمكونة من إنجلترا وأسكتلندا وايرلند وويلز بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في شهر يوليه 2023، وضعوا 10 تعديلات على قانون الكرة".

وتابع: "اليوم سنتحدث عن التعديل الثاني الخاص بالمادة السادسة وهي الحكام الآخرون، وهم مساعدون الحكام، وهي السماح للحكام المساعد الأحتياطي أن يساعد حكم المباراة بنفس الطريقة التي يساعد به غيره من الحكام الآخرين المتواجدين داخل الميدان".

وأكمل: "ونطرق للحديث عن المادة السابعة وهي مده المباراة، وهي احتساب وقت الاحتفال بالأهداف من ضمن الوقت المُحتسب بدل الضائع من اللقاء، لأن هناك لاعبين كثيرون يتمادوا في مده الاحتفال بالهدف".

وأكمل: "وأعتقد بأن بطولة أسيا المقبلة ستشهد باحتساب وقت بدل ضائع طويل جدًا".

وأختتم: "والمادة العاشرة وهي تحديد نتيجة المباراة، وأيضًا هناك نقطة هامة وهي اللاعب الذي يحصل على إنذار أثناء ركلات الجزاء سيكون الأنذار مُنفصل عن أحداث المباراة".