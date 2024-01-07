ناقد رياضي: رئيس النصر السابق طالب بعدم حضور حكام معينين لمباريات الهلال

أكد الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز، بأن الحكم الأجنبي أفضل من المحلي، مشيرًا إلى أن أفضل قرار اتخاذته إدارة الهلال وهي استقطاب حكام أجانب.

وقال عبد الرحمن الجماز في تصريحات لقناة الرياضية: "سبق لرئيس النصر السابق، بأنه طالب بعدم حضور حكام معيين لمباريات الهلال".

وتابع: "إذا أنت تريد تحقيق مزيد من العدالة أو على عدم الشكوك والضغوط من الحكم المحلي، على الأقل أطلب حكم أجنبي".

وأكمل: "أفضل قرار اتخاذه الهلال هو المطالبة بالحكم الأجنبي، والآن أطالب الهلال أيضًا أن يستغنى عن الحكام المحليين المتواجدين في غرفة الفار، وأن يكون الطاقم بأكمله أجنبي".

وأختتم: "هذا الأمر ليس تشكيك في الحكم المحلي، ولكني لا يوجد لدي ثقة في إمكانياته، والحكم الأجنبي أفضل من يقود هذه المباريات في ظل التنافسية والضغوطات والحضور الجماهير".