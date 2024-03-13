القبض على 5 أشخاص يروجون مخدرات متنوعة بالقصيم وجدة

ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة القصيم القبض على مواطنين اثنين، بعد ضبط 3542 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

جدة

أقراص ممنوعة: قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

مخدرات: ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة القبض على مواطنين اثنين لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

مكة المكرمة، الرياض، والشرقية: 911

بقية مناطق المملكة: 999

رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات: 995

البريد الإلكتروني: [email protected]