عودة الثنائي الفرنسي لصفوف الاتحاد وغياب فابينيو بسبب الإصابة قبل مواجهة الفتح

قبل مباراة الاتحاد مع الفتح في الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت المقبل، من المتوقع أن يشهد فريق الاتحاد عودة الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي لتعزيز صفوفه، بعد غيابهما عن مواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بسبب عدم الجاهزية الفنية والإيقاف.

بالمقابل، سيغيب البرازيلي فابينيو بسبب الإصابة.

الهدف من عودة الثنائي الفرنسي هو تحسين أداء الفريق واستعادة مسار الانتصارات، والمضي قدماً نحو تحقيق مركز متقدم في ترتيب الدوري، لضمان المشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا.

حيث يحتل الاتحاد المركز الرابع في الجدول بـ 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني.

فريق الاتحاد سيبدأ الاستعداد الفعلي لمباراته مع الفتح يوم الخميس على أرضه بمعقل النادي.

وعلى الرغم من استعداد اللاعبين الأجانب السبعة للمباراة، إلا أن فابينيو لن يشارك بسبب الإصابة التي قد تبعده عن الملاعب لمدة تقارب الـ 6 أسابيع، قبل أن يعود تدريجياً للتدريبات.

فابينيو تعرض لإصابة عضلية بعد 13 دقيقة فقط من بداية مواجهة الهلال، وغادر الملعب مصابًا ليحل محله سلطان الفرحان، فيما انتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 2-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.