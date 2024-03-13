تحديد موعد عودة أحمد شراحيلي لصفوف الاتحاد

يواصل أحمد شراحيلي، لاعب فريق الاتحاد، برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث غادر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى دبي لبدء البرنامج التأهيلي بعد إجراء التدخل الجراحي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، من المقرر أن ينهي شراحيلي البرنامج الطبي الحالي خلال فترة شهرين، ليبدأ بعدها في برنامج جديد، بهدف أن يكون جاهزًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية والمباريات في نهاية الموسم الحالي.

وخلال الأيام الماضية، خضع اللاعب لجلسات علاجية في مستشفى النادي، تمهيدًا لاستئناف برنامج التأهيل.

وتعرض شراحيلي للإصابة خلال مواجهة الفتح في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومنذ بداية الموسم الحالي، شارك شراحيلي مع فريق الاتحاد في 8 مباريات، منها 7 في دوري روشن.