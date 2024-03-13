القتيلة التي اكتشفت هويتها بعد 50 سنة.. من هي ليندا سو تشايلدرز؟

بتاريخ 30 مايو 1974، عثرت شرطة ولاية كونيتيكت الأمريكية على ضحيتين قتلتا بالرصاص في منطقة غابات في ليديارد – على بعد حوالي 55 ميلا شرق نيو هافن – بعد أن أبلغهما أحد الشهود بمكانهما؛ رجل وامرأة مجهولين.

أحد الضحيتين سارق بنوك متسلسل

تمكن المحققون من التعرف على أحد الضحيتين – غوستافوس لي كارمايكل، سارق بنوك متسلسل مدان، كان قد هرب سابقًا من الحجز الفيدرالي، وفقًا لقاعدة بيانات DNAsolves.com التي تساعد في حل جرائم القتل المعقدة من خلال الاختبارات الجينية.

اعتقلت الشرطة وأدانت اثنين من المشتبه بهم، ريتشارد ديفريتاس ودونالد برانت، بتهمة قتل الرجل.

المرأة المجهولة

لكن الضحية الأخرى، وهي لامرأة، كانت متحللة بشكل سيء، فلم تتمكن الشرطة من تحديد شعرها أو لون عينيها.

قال المحققون إنهم واجهوا أيضًا صعوبة في التحقق من هويتها. إذ كانت المرأة والرجل الذي حددت هويته يستخدمان أسماءً مستعارة ديرك ستال ولورين ستال قبل مقتلهما. بينما حدد المحققون عمر المرأة البيضاء بأنه يتراوح بين 18 و30 عامًا وقت وفاتها. وقد أكد المحققون أنها قتلت في عام 1970.

مجهورات وخاتم بتاريخ 1917

تم العثور على العديد من الملابس والمجوهرات إلى جانب المرأة، بما في ذلك سترة جلدية تان “مبللة”، وسترة ذهبية أو سمراء، وتنورة بنية، وزوج من الأحذية البنية.

كانت المرأة المجهولة ترتدي أيضًا خاتمين ودبابيس وقلادة منحوتة من الخشب. بدا الشكل المنحوت من الخشب وكأنه رأس احتفالي مجرد. وأحد الخواتم كان عبارة عن خاتم مدرسي مع الأحرف J.H.S.N. بالأحرف الأولى، والأحرف الأولى I.L.N. وتاريخ 1917 محفور بالداخل.

ثبت أيضًا أن المرأة كانت معروفة بالقيادة في جميع أنحاء المنطقة في سيارة أولدزموبيل خضراء عام 1964 مع لوحات ترخيص ماساتشوستس.

بالإضافة إلى ذلك، استعاد المحققون معطفًا واقيًا من المطر أصفر كان من المعروف أن المرأة ترتديه، بالإضافة إلى مجموعة أسطوانة شعر من ماركة Lady Clairol والتي كان من المعروف أنها تخص المرأة.

50 سنة من التحقيقات دون حل

منذ اكتشاف رفات المرأة المجهولة، تتبع محققو إنفاذ القانون خيوط مختلفة حول هويتها. حدد المحققون موقع امرأة تدعى “لورين ستال”، انتقلت من المنطقة في الأشهر السابقة، لكنهم لم يصلوا إلى حقيقتها.

كما ابتكر المحققون رسمًا مركبًا لمظهر المرأة كما كانت معروفة في حياتها.

وبعد سنوات، وبالتحديد في يوليو 2011، تم إدخال القضية في النظام الوطني للأشخاص المفقودين والمجهولين (NamUs) كقضية رقم #UP8909. وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها الأجهزة الأمنية، ظلت هوية المرأة لغزًا. ومع وجود عدد قليل من الخيوط التي يمكن للمحققين متابعتها، أوقفت التحقيقات.

المرأة المجهولة ستستريح أخيرًا

بقي الأمر هكذا حتى أعيدت القضية مرة أخرى إلى السطح في عام 2022، في تعاون يهدف إلى حل تراكم القضايا المعلقة في ولاية كونيتيكت، حيث قدم مكتب كونيتيكت لكبير الفاحصين الطبيين أدلة الطب الشرعي إلى مختبر أوثام في ذا وودلاندز، تكساس.

طور علماء أوثام مستخلص الحمض النووي المناسب من الأدلة ثم استخدموا تسلسل الجينوم من الدرجة الجنائية لبناء ملف تعريف شامل للحمض النووي للمرأة المجهولة.

وباستخدام هذا الملف الشخصي، ساعد فريق علم الأنساب الجيني الشرعي الداخلي في المختبر محقق الوفاة الطبي الشرعي ميشيل كلارك في بحث علم الأنساب الجيني الشرعي لتطوير خيوط تحقيق جديدة في القضية.

قادت هذه الخيوط المحققين إلى أقارب محتملين للمرأة المقتولة، في يناير 2024.

أدى اختبار الحمض النووي التأكيدي إلى تحديد هوية المرأة على أنها “ليندا سو تشايلدرز”، المولودة في 4 سبتمبر 1946. كانت “تشايلدرز” في الأصل من لويزفيل، بولاية كنتاكي.

وقد تم إخطار ابنتها وشقيقتها بهويتها، بينما ثبتت وفاة ريتشارد ديفريتاس ودونالد برانت، الرجلين المدانين بقتلها.