من وصايا الخمسين عاماً

تركي حمدان

شاعر وكاتب سعودي. عمل صحفياً ومحرراً في عدة مؤسسات إعلامية. صدر له ديوان “موسيقى”.

التأمل والتفكير في ما تملكه من المعرفة وما يحدث من الأمور والمواقف في حياتك أمرٌ أساس لحياةٍ متزنة؛ مسألة أن تعي الذي تعرفه هي الأهم، لا أن تزداد معرفة. الوعي هو نقيض الجهل وليست المعرفة.

‏- شعورك الذي تحس به حين تكسرك الظروف وتضطرك إلى اللجوء لشخصٍ ما، شعورٌ مرهق وفي غاية السوء؛ ولكن الشعور الأسوأ منه هو ما تحس به حين يخذلك ذلك الشخص.

‏- الرأي المبني على تجربة هو الرأي الأقوى حجة. وصحيحٌ أنْ ليس بالضرورة أنه الرأي الأصوب لكنه الخيار الأمثل.

‏- الوجود مَرضٌ والعلاقات الاجتماعية دواء ولكن يجب أن يؤخذ بجرعات صغيرة، واحذر العزلة التامة فهي انتحار.

‏- اصبر وجاهد زمنك، فإن غلبكَ فلا تلجأ إلا لشخصٍ تعرف تمام المعرفة أنه كريمٌ من كرامٍ وعزيزٌ ابنَ عزيز، فمثل هذا سيقف معك بلا مَنٍّ ولا أذى، وإن لم يستطع أن يقف معك، فسيعتذر وهو صادقٌ وخَجِلٌ ولن يباهي “كاللئيم” بمعرفته بانكسارك.

‏ – استخدامك وبكثرة لعباراتٍ مثل “لو سمحت” و “شكراً لك” لا ينقص أبداً من قدرك وليس فيه مبالغةٌ في اللطف ولا ابتذال؛ ‏حين تقول مثل هذه العبارات فأنت تقول للآخر بأنك مدرك للحقيقة: ” أنا لستُ أفضل منك”.

‏- احرص على علاقتك بالله، فطمأنينة النفس وسلامها وسلامتها تكمن في الإيمان، وإن حُرِمتْ منه تظل، وإن حققتْ نجاحًا، قَلِقةً مذعورةً لا تثق بشيء.

‏- تأثير الذكريات السيئة، يعتمد على طريقة تعاملك معها، فإما أن تحملها فتثقل كاهلك أو أن تقف عليها فترى ما هو أبعد.

‏-تفائل فإن التفاؤل وإن لم يختصر المسافةَ إلى أحلامك فإنه، على الأقل، يجعل الرحلةَ محتملة.