الداخلية: “سلمان للإغاثة” الجهة الوحيدة المصرّح لها بتسلّم وإيصال التبرعات إلى خارج المملكة

أكّدت وزارة الداخلية أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة المصرّح لها بتسلّم وإيصال التبرعات إلى خارج المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن المجتمع السعودي مجتمع معطاء، وحملات التبرع التي تنفذها المملكة لإغاثة الدول في الكوارث، ومنصات إحسان وفرجت وتبرع، ترتكز إلى إجراءات نظامية تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها وعدم استغلالها للتأثير في الأمن.

وشددت وزارة الداخلية على أن أي نشاطات لجمع التبرعات بأي صورة كانت ستعرض مرتكبها للعقوبات المقررة نظامًا، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفة لذلك بالاتصال بالرقم (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.