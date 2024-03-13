5 أطعمة مساعدة للإقلاع عن التدخين

يعد التدخين أحد أخطر مهددات الصحة العامة على مستوى العالم، حيث يودي بحياة أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO). ويشمل هذا الرقم المذهل 7 ملايين حالة وفاة مباشرة مرتبطة بالتبغ، وحوالي 1.3 مليون حالة وفاة بين غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.

إن مكافحة الرغبة الشديدة في السجائر والتبغ أمر صعب، لكنه ليس مستحيلًا، كما يقول الدكتور أكشاي بودراجا، أخصائي طب الجهاز التنفسي والنوم، لموقع “Health Shots“، والذي ينصح ببعض الأطعمة التي قد لا تساعد بشكل مباشر في الإقلاع عن التدخين، إلا أنها يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في التدخين. وهي أطعمة لها تأثير إيجابي على انسحاب النيكوتين.

1. الأطعمة الغنية بفيتامين سي:

الأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والفراولة والفلفل الحلو، يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في النيكوتين. إذ من المعروف أن فيتامين C يعزز قدرة الجسم على امتصاص النيكوتين وطرده بشكل أكثر كفاءة. في الواقع. ويعزز فيتامين C جهاز المناعة، والذي ربما يكون قد أضعفه التدخين. كما يعزز الصحة العامة أثناء عملية الإقلاع عن التدخين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة المليئة بفيتامين د وفيتامين ب 12 مفيدة أيضًا للمدخنين، حيث من المعروف أن التدخين يسبب انخفاض امتصاص العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى نقصها.

2. منتجات الألبان:

تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب والقشدة والزبدة والزبادي والجبن على مركب يسمى الكازين، والذي وجد أنه يقلل من الرغبة في النيكوتين.

ووفقًا للدكتور بودراجا، من المعروف أن الحليب ومنتجات الألبان تغير طعم تدخين السجائر، مما قد يساعد في الإقلاع عن التدخين إذا كان الشخص على استعداد لذلك.

3. الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر هو واحد من المشروبات الأكثر فعالية لتجنب التدخين. إنه غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على مركب يسمى epigallocatechin gallate (EGCG)، والذي ثبت أنه يقلل من الرغبة الشديدة في النيكوتين وأعراض الانسحاب مثل الرغبة الشديدة في التدخين والأرق وصعوبة النوم وما إلى ذلك.

شرب الشاي الأخضر طوال اليوم يمكن أن يساعد في الحد من الرغبة الشديدة وتوفير تأثير مهدئ، مما يجعله بديلًا ممتازًا للوصول إلى سيجارة.

4. مضغ العلكة:

يقول الدكتور بودراجا: “مضغ العلكة بمثابة إلهاء عن الرغبة الشديدة ويبقي فمك مشغولًا، مما يقلل من الرغبة في التدخين”.

اختر العلكة الخالية من السكر لتجنب السعرات الحرارية غير الضرورية والحفاظ على صحة الفم. ويحفز مضغ العلكة أيضًا إنتاج اللعاب، والذي يمكن أن يساعد في طرد السموم من الجسم وتقليل الرغبة في التدخين.

5. الفواكه والخضروات:

يمكن أن يساعد تناول الوجبات الخفيفة من الفواكه والخضروات في إشباع الرغبة الشديدة في التدخين مع توفير الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية لدعم الصحة العامة. يمكن أن تكون الخضروات المقرمشة مثل الجزر والكرفس مفيدة بشكل خاص لإرضاء التثبيت الفموي المرتبط بالتدخين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الفواكه حلاوة طبيعية بدون الإضافات الضارة الموجودة في السجائر، مما يجعلها بديلًا صحيًا لإشباع الرغبة الشديدة في التدخين.