ولي العهد يستقبل أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعاً من المواطنين

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر طيبة بالمدينة المنورة، الأربعاء، أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي العهد.

حضر الاستقبال، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، والأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء.