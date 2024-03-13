أتليتيكو مدريد يتخطّى إنتر ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل أتليتيكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على إنتر ميلان في ركلات الترجيح (3-2) في مباراة الإياب يوم الأربعاء.

انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو” بفوز أتليتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد لإنتر ميلان.

أحرز أهداف أتليتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 35 والهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 87، بينما سجل فيديريكو ديماركو هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 33.

في مباراة الذهاب، فاز إنتر ميلان على أتليتيكو مدريد بهدف نظيف على ملعب “جيوزيبي مياتزا”.

وبتعادل الفريقين في المجموع النهائي للمباراتين (2-2)، تم استخدام ركلات الترجيح لتحديد الفائز، حيث نجح أتليتيكو مدريد في التفوق بنتيجة (3-2).