الاتحاد السعودي يعلن حكم مباراة الشباب والحزم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الشباب والحزم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتشهد أرضية استاد نادي الحزم، أحداث مباراة الحزم مع منافسه الشباب في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد فريق الشباب في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في جعبته 25 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 7 مرات، فيما سقط في فخ الهزيمة 10 مرات.

وعلى الجانب الآخر يقع الحزم في المرتبة الأخيرة بسلم الدري ولديه 15 نقطة، حصيلة 23 مباراة، حيث واجه الفريق شبح الهزيمة في 12 مواجهة، وتعادل في 9 مباريات، ولم يفوز الفريق سوى في مباراتين فقط.

طاقم تحكيم مباراة الشباب والحزم:

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم إدارة مباراة الشباب والحزم إلى الحكم البلغاري جيورجي كاباكوف، ويعاونه مواطنه مارتين مارغارتيوف، وديان فالكوف.

والسعودي أحمد البركاتي حكمًا رابعًا، والبلغاري إيفايلو ستويانوف حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه السعودي محمد الحنفوش.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ولديه 65 نقطة، حيث فاز الزعيم في 21 مباراة، وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض للهزيمة في البطولة، وانفرد الأزرق بالصدارة بعيدًا عن أقرب منافسه النصر بفارق 12 نقطة، وذلك قبل بدء الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن.

كما فاز فريق النصر في 17 مباراة، وتعرض الأصفر للهزيمة في 4 مرات، فيما تعادل العالمي في مواجهتين، وخسر في مواجهتين أخرهما أمام الرائد في الجولة الثالثة والعشرين، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، وسجل أيمن يحيى هدف العالمي الوحيد في المباراة، كما ودع الأصفر منافسات بطولة دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح.