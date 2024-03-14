“نادك” و”المتحدة للأعلاف” تعلنان عن تحالف سعودي لتأسيس شركة لإنتاج اللحوم الحمراء

وقعت اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والشركة المتحدة للأعلاف إحدى الشركات التابعة لمجموعة المهيدب، لتأسيس تحالف سعودي وإطلاق شركة لإنتاج اللحوم الحمراء.

وحضر حفل توقيع اتفاقية الشراكة لإعلان تحالف سعودي لتأسيس شركة تُعنى بقطاع التربية الحيوانية المكثفة لإنتاج اللحوم الحمراء، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

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وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز واستدامة الأمن الغذائي في السعودية، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الثروة الحيوانية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الإعلان عن التحالف السعودي اليوم يهدف لتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.

وأضافت: “وبناء منظومة متكاملة في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال الاستفادة من خبرات “نادك” و”المتحدة للأعلاف” في تطوير سلسلة من المشروعات المتنوعة لتطوير قطاع التربية الحيوانية لإنتاج اللحوم الحمراء، وفق مواصفات ومعايير عالية الجودة؛ للإسهام في تغذية السوق المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي”.

وتابعت في بيانها إلى أن ذلك إلى جانب خدمة توجهات ومستهدفات الأمن الغذائي في المملكة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستفادة المُثلى من الثروة الحيوانية؛ للإسهام في الناتج المحلي، وتحسين الميزان التجاري.

وأوضحت الوزارة، أن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير عددٍ من المشروعات الزراعية والحيوانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، للوصول إلى مزارع عالية التقنية، بهدف ضمان استدامة السلالات المحلية بأعلى المعايير، وتوفير مُنتجات عالية الجودة للمستهلكين، وبخيارات مناسبة.

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كما ستعمل الشركة الجديدة على توفير العديد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، ودعم وتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء.

وأكدت أن الشركة الجديدة تأتي ضمن دراسات وأبحاث مستفيضة لسوق وقطاع اللحوم الحمراء في المملكة، لرفع جودة إنتاج اللحوم الحمراء، وتنفيذ مشروعات استثمارية مٌنتجة، إلى جانب إيجاد بيئة حيوانية متوازنة تهدف إلى تكاثر سلالات الماشية المحلية.

وأوضحت أن المشروع سيعمل على وضع حلولٍ وتقنيات للطاقة المتجددة، وإنشاء مسالخ متطورة ونوعية، إضافة إلى توفير وسائل مُبتكرة لإعادة التدوير بكفاءة تشغيلية عالية.