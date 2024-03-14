حكم الدخول مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء

أوضح الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز لمن فاتته صلاة العشاء مع الجماعة في المسجد ووجد الإمام قد شرع في صلاة التراويح أن يقتدي به بنية صلاة العشاء فيصلي معه ركعتين فإذا سلم الإمام من الركعتين قام وأتم صلاته ثم يسلم ويلحق بالإمام في بقية صلاة التراويح.

خلال برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أشار الشيخ عبدالله المطلق إلى أنه يجوز أن يصلي من فاتته صلاة العشاء منفردًا ثم يلحق الجماعة لصلاة التراويح مع الإمام.