باحث اقتصادي: سوق الأسهم سيحقق أرقامًا إيجابيةً مع تحسن مؤشرات الشركات بالسعودية

قال الباحث الاقتصادي الدكتور سعود المطير، اليوم الخميس إن السعودية لم تعاني من التضخم كثيرًا كما حدث مع دول أخرى، حيث يعتبر معدل التضخم معقول ومنضبط ولا يقارن بالكوارث التي أصابت الاقتصاديات العالمية.

وأضاف المطير، خلال تصريحات خاصة لقناة “الإخبارية”، أن معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفع للغاية ولكن معدل التضخم بالسعودية منطقي للغاية، خاصة وقت الأزمات الاقتصادية الكبيرة.

فيديو | الباحث الاقتصادي د. سعود المطير: السيولة المتزايدة في سوق الأسهم السعودي تعطي انطباع أن مؤشر السوق يستعد لتحقيق مكاسب كبيرة لم نشهدها من قبل #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/PgSZFmk1QM — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 14, 2024

وأوضح أن السوق في السعودية سيعكس تحركات إيجابية كبيرة مع دخول السيولة المتزايدة وهو ما يعطي انطباع بأن مؤشر السوق يستعد لتحقيق مكاسب كبيرة لم نشهدها من قبل في المملكة العربية السعودية.

وتوقع الباحث الاقتصادي أن تحقق السعودية أرقام إيجابية في سوق الأسهم مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحسن مؤشرات الشركات العاملة بالسعودية.

اقرأ أيضًا: “بلومبرغ”: محادثات سعودية لضم بنوك “وول ستريت” الكبرى في صفقة “أرامكو”